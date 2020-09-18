MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)

Yarın:

12.00 Karayolları-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 PTT-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.30 Halkbank-Solhanspor (Başkent)

20 Eylül Pazar:

13.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)

15.00 Haliliye Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (11 Nisan)