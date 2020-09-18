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HaberlerVoleybol Haberleri MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı
18.09.2020 - 10:53 | | İSTANBUL (AA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

 

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)

Yarın:

12.00 Karayolları-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 PTT-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.30 Halkbank-Solhanspor (Başkent)

20 Eylül Pazar:

13.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)

15.00 Haliliye Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (11 Nisan)

 

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