Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Burhan Felek)

15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

15.00 Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor (Aksaray)

17.30 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

18.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 İlbank-Karayolları (TVF Başkent)

16 Eylül Çarşamba:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)