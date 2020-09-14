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HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor
14.09.2020 - 10:59 | | İSTANBUL (AA) -

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Burhan Felek)

15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

15.00 Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor (Aksaray)

17.30 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

18.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 İlbank-Karayolları (TVF Başkent)

16 Eylül Çarşamba:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

Misli.com Sultanlar Liginde ikinci hafta başlıyor

 

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