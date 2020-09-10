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HaberlerVoleybol Haberleri Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak
10.09.2020 - 12:10 | | AA

Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak

Sezonun  açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta karşı  karşıya gelecek

Misli.com Sultanlar Ligi’nde sezon yarın başlayacak
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Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-2021  sezonu yarın Aydın'da açılacak.  Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak açılış maçında Aydın Büyükşehir  Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

19.00 Aydın Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

12 Eylül Cumartesi:

12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (TVF Burhan Felek)
14.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
15.30 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)
16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)
17.00 Nilüfer Belediyesi-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Cengiz  Göllü)
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyesi (Ertelendi)

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