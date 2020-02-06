Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Antalyaspor – Sivasspor | Karşılıklı Gol Var

Türkiye Kupası’nda lig lideri Antalyaspor’a konuk oluyor. Tek maç ve canlı iddaa olanağı bulunan mücadele için Misli.com da çeyrek final ilk maçına bahis oynayan üyelerin %25’lik kısmı karşılaşmadan karşılıklı goller bekliyor.

Yaşar Gülay’ın yorumu

Ligde Antalya alt sıralardan uzaklaşmak, Sivasspor ise iki maçta kaybettiği 5 puanın ardından hafta sonu Başakşehir'i devirip yeniden motive olmak istiyor. Ev sahibi de zorlu bir fikstür öncesinde. Hafta sonu, sonuncu Kayseri ile deplasmanda sonra da evlerinde Kasımpaşa ile karşılaşacaklar. İki maçta 6 puan onları ateş hattından uzaklaştıracak, aksi durumda tehlikenin boyutu büyüyecek. Tamer Tuna önceki turda Göztepe karşısına as isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkmıştı. İçeride 4-3 kazandılar, deplasmanda da 2-2 kalıp tur atladılar. Rıza Çalımbay maç takviminden yakındı. Bu maçı oynadıktan sonra gece Sivas'a dönemeyeceklerini, bir gün sonra şehre ulaşacaklarını ve ardından da tek idmanla Başakşehir ile kritik bir sınava çıkacaklarını ve bu nedenle kupa ile lig arasında tercih durumunda kalmaya zorlandıkları isyanında bulunmuştu. Golcüleri Aroune kone, kanat oyuncusu Emre Kılınç, sağ bek Marcelo Goiano, sol kanat Fernando Andrade sakatlıkları nedeniyle bu maçta yok. Ev sahibinin yenilmezliği denenir.

Athletic Bilbao – Barcelona | Maç Sonucu 2

İspanya Kral Kupası mücadelesinde Çeyrek Final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa olarak bahis yapabileceğiniz mücadeleye üyelerin %48’lik büyük bir bölümü karşılaşmadan Barcelona’nın galip ayrılacağı düşüncesinde.

Halil Demirkan’ın yorumu

Athletic Bilbao'da son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Ligde yedi haftadır galibiyet alamıyorlar. Barça karşısında da işleri oldukça zor görünüyor. Barcelona'nın, yıldız oyuncuları ile fark yaratarak turu geçeceğini düşünüyorum.

Real Madrid – Real Sociedad | Maç Sonucu 1

Bir diğer İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesi daha en çok oynanan oyunlar arasında. Bu karşılaşmaya Misli.com üyelerinin birinci tercihi, %46 oynanma oranıyla Real Madrid’in 90 dakikada mücadeleyi kazanıp üst tura çıkacağı yönünde.

Halil Demirkan’ın yorumu

Real Madrid, son haftalarda oldukça formda. Hafta sonunda zorlu Madrid derbisinden tek gol ile galip ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü. Bu karşılaşmada da Sociedad karşısında saha ve taraftar avantajını kullanarak turu geçeceklerini düşünüyorum.