Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Mariehamn – Lahti: Maç Sonucu

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Mariehamn – Lahti karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Emrah Çetin’in Yorumu

Mariehamn ligin en fazla gol atan 4.takımı ve oyun anlayışlarına bakınca bu asla sürpriz değil. Özellikle Ademi çok iyi katkı veriyor. Tabii yedikleri 22 golle de bu anlamda en kötü 3.ekip olduklarını unutmamak gerek. Bunun 6'sı son Helsinki maçında yendi. Lahti'nin de çok etkili gol silahları var fakat bu maç biraz problemli zira o isimlerden Imbongo kesin olarak yok. Savunmadan Coubronne da bir diğer önemli eksik. Assenhoun ve Lampinen gibi iki önemli isim de Salı günü milli takımdaydılar ve bu maçta oynarlar mı belirsiz. As kaleci Rakovsky ile savunmadan Viitikko da durumu belirsiz olan diğer 2 isim. Bunlar önemli handikaplar. Lahti iyi bir takım ama bu detaylar sebebiyle ev sahibin bir adım daha yakınım.

Helsingborg – Kalmar: Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan maçı Helsingborg – Kalmar karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri “Maç Sonucu 2” tercihinde bulunuyor.

Emrah Çetin’in Yorumu

Helsingborg milli ara öncesi koronadan etkilenen oyuncular sebebiyle sarsılmış ve hatta federasyondan Djurgarden maçının ertelenmesini talep etmişti ancak bu talep olumsuz karşılanmıştı. Sahaya çıkan Helsingborg kadrosu gayet iyi bir performans sergileyip 3-1 galip geldi ve gereken mesajı verdi. Kalmar'da işler o kadar da parlak değil. Yönetim kurt hoca Nanne Bergstrand'ın arkasında olduğunu söylüyor olsa da oynanan futbol ve gidişat düşündürücü. Ara transferdeki hamlelerin de ne derece katkı verebileceği soru işareti. Hem oynadığı futbolu hem de transferler ve dönenlerle beraber yakalayabileceği olumlu havayı daha iyi gördüğüm Helsingborg'a iç sahada güveniyorum. Galibiyete yakınlar.

Seinöjoen – Inter Turku: Maç Sonucu 2

Finlandiya Veikkausliiga’da karşı karşıya gelen Seinöjoen ve Inter Turku’nun mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekibin galip geleceği görüşünde.

Emrah Çetin’in Yorumu

9 maç aradan sonra kazanan SJK derin bir nefes aldı. Sezon başında birçok transfer yapan ve yeni hocasıyla yeni bir çehreye bürünen SJK, ara transferi de 3 yeni hamleyle kapattı. Vainionpaa ve Atakayi 1 gün önce U21 takımıyla kampta yer aldıktan sonra burada olacaklar mı belirsiz. Inter Turku'da savunmadan Haukioja ile Kantola eksik. Geçen sezon fırtınalar estiren golcüleri Valencic'i yeniden transfer edip iyi iş yaptılar ama golcü oyuncu henüz oynayacak durumda değil. Yine de Furuholm başta olmak üzere tehlikeli silahları var. SJK'nın da yeni hamleleri olumlu. Biraz morallendiler de. İki ekipten de gol bekliyorum.