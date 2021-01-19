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19.01.2021 - 13:58 |

Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları
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Trabzonspor – Konyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programı Salı bülteninde günün en çok oynanan maçı Trabzonspor – Konyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Antalya’da beraberliği son dakikada kurtaran Trabzon, maçın başında Ekuban’la penaltı vuruşundan yararlansaydı, çok erken de koparabilirdi. Avcı sonrası toparlanan Bordo Mavililer, Akyazı’da daha dominant bir oyun sergiliyor. Konya’da ise son haftalarda yaşanan sakatlık problemleri, takımı adeta tepetaklak etti. Kaptan Ömer Ali, takımın jokeri olarak bu kez de sol bekte görev aldı. Konya’nın savunmada aksadığından ve çok pozisyon verdiğinden söz etmiştim. Trabzonspor etkili hücum ayaklarıyla Konya savunmasına zor anlar yaşatabilir. Trabzon’u galibiyete yakın görüyorum.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Leverkusen – Dortmund karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadelede 2.5 gol üstü de öne çıkan bahislerden.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Kuşkusuz ki 17.Haftanın maçı. Aynı puanda olan iki takımın mücadelesi bol pozisyon ve keyif vadediyor. Her iki takım da hafta sonu oynadığı maçlarda puan kaybı yaşadı. Dortmund zayıf rakibi Mainz karşısında 2 puan bıraktı. Leverkusen Union Berlin önünde kaybetti. Gol atma konusunda usta olan bu iki takımın maçında fileler karşılıklı olarak havalanır. KG VAR ideal.

Leicester City – Chelsea 1.5 Üst

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Leicester City evinde Chelsea ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ise karşılaşmanın gollü geçeceği beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Leicester son maçında zorlu Southampton’ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maçta kalelerini gole kapamaları çok değerliydi. Chelsea, Fulham engelini 1 golle geçti. Çok sayıda karşılıklı hücumlar izleriz. Gol Var ideal.

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