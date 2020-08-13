Misli.com'da NBA keyfi bir başka! TEK MAÇ'lar, CANLI YAYIN'lar...

Doğu Konferansı'nda son durum

Doğu Konferası'nda play-off eşleşmeleri netleşti.

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ın sekizinci Orlando Magic ile eşleştiği play-off'larda, ikincilikte bulunan Toronto Raptors ile yedinci sıradaki Brooklyn Nets karşılaşacak.

Doğu'da üçüncü sırayı alan Boston Celtics ile milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers eşleşirken; dört ve beşinci basamaklardaki Miami Heat ile Indiana Pacers karşı karşıya gelecek.

Batı Konferansı'nda son durum

Batı Konferansı'nda ise bir eşleşme hariç, play-off ağacı belli oldu.

Lider Los Angeles Lakers'ın rakibi, sekizinci sıra için şansı bulunan Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns veya San Antonio Spurs'ten biri olacak.

İkincilikteki Los Angeles Clippers'ın konferans yedincisi Dallas Mavericks ile karşı karşıya geleceği play-off ilk turunda, üçüncü sırada yer alan Denver Nuggets ile altıncı basamaktaki Utah Jazz birbirine rakip olacak.

Batı'da Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets ise dördüncü ve beşinci sıralardan play-off'lara girmeye hak kazandı ve birbirleriyle karşılaşacak.

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