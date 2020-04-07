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07.04.2020 - 18:57 |

Misli.com'da yeni heyecan Buz Hokeyi

Dünya’da popüler tüm spor branşlarının ertelenmesine neden olan Corona Virus (COVID-19) salgını bahis sektöründe de yeni içerikleri gündeme getirmeye devam ediyor. İddaa’da masa tenisinin ardından son olarak buz hokeyi de bültene eklendi.

Misli.com'da yeni heyecan Buz Hokeyi

Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede buz hokeyi liglerinin ertelenmesi nedeniyle bültenlerde şu an Rusya ve Belarus Buz Hokey Ligleri yer alıyo

Normal statüde Buz Hokeyi 20’şer dakikalık 3 periyot üzerinden oynanırken, Rusya Pro Liga’da periyotlar 10’ar dakika sürüyor. Belarus Ekstraliga’nın periyotları ise 20’şer dakika oynanıyor.

Buz hokeyi heyecanını Türkiye’nin yasal bahis   sitesi www.misli.com da oynayabilirsiniz.

Misli.comda yeni heyecan Buz Hokeyi

 

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