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31.12.2019 - 14:25 | | AA

Mithat Pala, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Pazarspor'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Pala ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Mithat Pala, Çaykur Rizespor'da
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Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Pazarspor Kulübü Başkanı Mustafa Taşkın ile Mithat Pala hazır bulundu.

Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç oyuncuların Türk futbolunun geleceği olduğuna işaret ederek, "Yerli ve milli gençlerimizin kulüplerde olması gayet güzel. Bu tür oyuncuların kulüplerde olması gerekiyor. Kurtuluşumuz da bundan geçmektedir." dedi.

Mithat'ın transferinin ardından yıl sonuna kadar Pazarspor'da kiralık devam edeceğini belirten Kartal, "Pazarspor'un yakaladığı çıkış adına böyle bir kararımız oldu. Mithat da gelişimini sürdürecek. Hocalarımız takip ediyor. İnşallah gelecek yıldan itibaren güçlü bir şekilde kadromuzun içinde olacak." diye konuştu.

Pazarspor Başkanı Taşkın ise Çaykur Rizespor'a oyuncu vermenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim misyonumuz bu. Genç oyuncuları kadromuza kattıktan sonra üst liglere veriyoruz. Mithat'ın da bu anlamda önü açık. Bu yıl bizde devam etmesini istedik. Kiralık olarak devam edecek. Ben Rizespor'da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bizden Rizespor'un oyuncu alması ayrı bir keyif. İnşallah daha iyi gençler yetiştiririz."

Mithat Pala ise Çaykur Rizespor'a transferinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Büyük bir takımda oynamak hayalimdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sene sonuna kadar Pazarspor'da devam edip Çaykur Rizespor'a güçlü olarak döneceğim. Buraya layık olmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

 Mithat Pala, Çaykur Rizesporda

 

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