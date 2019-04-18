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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor!
18.04.2019 - 20:46 | | AA

MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor!
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla antrenmana başlayan oyuncuların, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

İdmanı, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve başkan yardımcısı Metin Akyüz'ün de takip ettiği vurgulandı.

MKE Ankaragücü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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