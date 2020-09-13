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13.09.2020 - 16:48 |

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında MKE Ankaragücü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor.  

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

11'ler

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

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