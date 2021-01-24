MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19. sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Atakan Çankaya, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Aytemiz Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.