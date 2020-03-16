Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
16.03.2020 - 17:29 | | AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Sedat Ağçay, antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının ardından konuştu

Skorer Özel - Aksal Yavuz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların tavsiyesi ile alınmıştır

TFF: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların tavsiyesi ile alınmıştır

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!

El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

Yasin Mert Egeli San Diego'ya transfer oldu

Yasin Mert Egeli San Diego'ya transfer oldu

Sıradaki Haber