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05.01.2021 - 15:46 |

MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden başkan Fatih Mert'e başsağlığı diledi

MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert'e başsağlığı dileğinde bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden başkan Fatih Mert'e başsağlığı diledi
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Fatih Mert'in dedesi Mehmet Aksoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, başkanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de sosyal medya hesabından "Dedem Mehmet Aksoy'un cenazesi defnedilmiştir. Cenazeye gelmek isteyen herkese teşekkür ederim. Rabbimden dedeme ve tüm Müslümanlara rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden başkan Fatih Merte başsağlığı diledi

Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
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