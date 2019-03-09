MKE Ankaragücü 'Mert ve Eren'i unutmadı!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Bursaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için iki takım taraftarları tribünde bir araya geldi.

20 BİN SİYAH TİŞÖRT DAĞITILDI

MKE Ankaragücü Kulübü, hayatını kaybeden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü Eryaman Stadyumu'nda karşılaşma öncesi turnike girişlerinde dağıttı.

Adana, Sakarya, Konya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve İzmir'den gelen taraftar grupları birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tribinleri dolduran taraftarlar, iki dost takımı da ayakta alkışlarken çok sayıda çocuk da maçı takip etti.