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06.02.2021 - 11:56 | |   ANKARA (AA) -

MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
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Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve 18. puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Joseph Paintsil ve Endri Çekiçi, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Konuk ekip ise ligde 5 haftadır kazanamıyor. Ligde 25 puanla 14. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor da başkent deplasmanında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

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