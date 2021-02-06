06.02.2021 - 11:56 | | ANKARA (AA) -
MKE Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve 18. puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Joseph Paintsil ve Endri Çekiçi, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Konuk ekip ise ligde 5 haftadır kazanamıyor. Ligde 25 puanla 14. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor da başkent deplasmanında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.