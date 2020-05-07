MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ takÄ±mÄ± Kovid-19 testinden geÃ§ecek

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07.05.2020 - 19:35 |

MKE Ankaragücü takÄ±mÄ± Kovid-19 testinden geçecek

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n teknik heyeti, futbolcularÄ± ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 11 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tekrar yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinden geÃ§ecek.Â

MKE Ankaragücü takÄ±mÄ± Kovid-19 testinden geçecek
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SÃ¼per Lig ekibi MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n teknik heyeti, futbolcularÄ± ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 11 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tekrar yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinden geÃ§ecek.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 4 MayÄ±s'ta BeÅŸtepe Tesisleri'nde tÃ¼m ekibe Kovid-19 testi uygulandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "11 MayÄ±s'ta koronavirÃ¼s taramasÄ± kapsamÄ±nda futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za tekrar Kovid-19 PCR testi yapÄ±lacaktÄ±r." denildi.Â 

YapÄ±lan son testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±yla MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde antrenmanlar 11 MayÄ±s'a kadar ertelenmiÅŸti.

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