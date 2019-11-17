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17.11.2019 - 15:13 |

MKE Ankaragücü, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Aerobik koşuyla idmana başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma idmanı gerçekleştirdi.

Başkent ekibi oyuncuları antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

 

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