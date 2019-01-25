Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri MKE Ankaragücü, yeni bir başlangıç peşinde
25.01.2019 - 11:43 | | AA

MKE Ankaragücü, yeni bir başlangıç peşinde

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kapılarını bu hafta ilk kez açacak Eryaman'daki yeni statta güzel bir başlangıca adım atmak istediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü, yeni bir başlangıç peşinde
ABONE OL

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Aytemiz Alanyaspor'un 21, kendilerinin ise 20 puana sahip olduğunu belirterek, "Aytemiz Alanyaspor maçı bizim için dönüm maçı. Geçen hafta kazanan bir Alanyaspor, kaybeden bir Ankaragücü. Bizim artıya çevirmemiz için maçı kazanmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray karşısında 6-0 yenilerek camiayı üzdüklerini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu hafta yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Futbolcularımıza Aytemiz Alanyaspor maçının önemini anlattık. Eryaman Stadı'nda ilk buluşmamız olacak. Biz orada taraftarlarımızı da arkamıza alarak büyük bir güçle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak için oynayacağız. Sakat oyuncularımızı aramıza katarsak daha da güçleneceğiz. En büyük gücümüz taraftarımız."

Yeni stadı "müthiş" olarak niteleyen Kaplan, "Seyircimizin stadı dolduracağına inanıyorum. Seyircimizin maç içinde yapacağı baskı ve bize vereceği destekle de biz müsabakayı kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü bizim oyuncularımız da büyük fedakarlıklar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kenetlenerek maçı kazanmak istiyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, art arda gelen kötü sonuçlara karşın ligden düşmeyi aklından dahi geçirmediğini ifade etti.

Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın önemini vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düşme potasını aklımdan dahi geçirmiyorum. Hem puan hem de ikili averaj açısından önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Saha içinde iyi bir mücadele, taraftarlarımızın büyük desteği ve kenetlenerek maçı kazanmak istiyoruz."

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber