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02.01.2021 - 12:33 |

MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek olan mücadelelerden biri de MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı. Taraftarların büyük heyecanla beklediği karşılaşmanın saati, canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri belirlendi. Peki MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, maçı kim yönetecek?

MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
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Süper Lig heyecanı hız kesmiyor. 16. Haftasında olan Süper Lig'in karşılaşmaları adeta nefes kesiyor. Bugün oynanacak maçlar arasında MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı da yer alıyor. Peki MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ekrana gelecek? MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri ve hakemi kim? İşte MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçını kaçırmak istemeyen taraftarların bilmesi gerekenler...

MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR HAKEMİ KİM?

MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Atakan Çankaya, Tiago Pinto, Voca, Lobzhanidze, Lukasik, Paintsil, Endri Cekici,Bolingi.

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Semih Kaya, Karim Hafez, Ahmet Ildız, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Olcay, Tetteh.

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

 

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