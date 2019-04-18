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18.04.2019 - 18:11 | | AA

MKE Ankaragücü yönetimi, verdiği sözü yerine getirdi

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine verdiği maddi destek sözünü yerine getirdi. Ayrıca TFF tarafından da her iki aileye yardım yapıldı.

MKE Ankaragücü yönetimi, verdiği sözü yerine getirdi
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine verdiği maddi destek sözünü yerine getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve Çakır ailelerine 200 biner lira yardımda bulunuldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da her iki aileye 100 biner lira yardım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bundan sonraki süreçte de yönetim kurulu tarafından ailelere desteğin devam edeceği aktarıldı.

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