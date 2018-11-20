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20.11.2018 - 00:51 | | AA

MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş mesaisi!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş mesaisi!
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet çalışması ile başladığı ifade edildi.

Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Tedavisi tamamlanan Alihan Kubalas, İlhan Parlak ve Korcan Çelikay'ın antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi. Thomas Heurtaux ve Johannes Hopf'un ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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