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HaberlerAnkaragücü Haberleri MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
13.08.2020 - 21:22 | | AA

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

MKE Ankaragücünde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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