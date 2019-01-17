MKE Ankaragücü'nde El Kabir gelişmesi

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top sürme ve şut ile orta çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi.



Sakatlıkları düzelen Sedat Ağçay ve Mehmet Sak'ın yanı sıra izinden dönen Mostapha El Kabir'in idmana katıldığı kaydedildi.



MKE Ankaragücü kafilesinin, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a gideceği belirtildi.