Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlığı!
04.04.2019 - 20:52 | | AA

MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlığı!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'nde Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlığı!
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana izinli olan Mehmet Sak dışında tüm futbolcular katıldı. Başkent ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesinde saha ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından hafif koşu yapan futbolcular sonrasında da topla ısınmaya geçti. Sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi 3 kaleli gol çalışmasının ardından taktiksel maç oynayarak idmanı tamamladı.

Başkan idmanı izledi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de tesislere gelerek idmanı takip etti.

Başkan yardımcısı Metin Akyüz ile antrenmanı izleyen Yiğiner, idmanın bitiminde takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber