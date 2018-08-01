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01.08.2018 - 15:16 | | ANKARA (AA)

MKE Ankaragücü'nde kombineler satışa çıkıyor

Kombine biletler, kadınlar, 18 yaş ve altı öğrenciler ile üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak

MKE Ankaragücü'nde kombineler satışa çıkıyor
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MKE Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu kombine biletlerini yarın satışa sunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler yarın saat 11.00'de, 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı gişelerinden satışa sunulacak.

Süper Lig'deki maçlarını ekim ayı ortasına kadar Osmanlı Stadı'nda oynayacak sarı-lacivertlilerde, kombineler Eryaman Stadyumu’na geçişte yeni stada uyumlu hale getirilecek.

Kombine biletler, kadınlar, 18 yaş ve altı öğrencilerle üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimli satılacak.

Açıklanan kombine fiyatları ise şöyle:

Kale arkası tribünü: 400 lira

Maraton tribünü: 600 lira

Kapalı A-B tribünü: 800 lira

Özel tribün A-B: 1500 lira

VIP tribün: 2000 lira

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