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12.07.2019 - 19:07 | | AA

MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in sözleşmesi uzatıldı

MKE Ankaragücü, Hırvat futbolcusu Ante Kulusic'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in sözleşmesi uzatıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Hırvat futbolcusu Ante Kulusic'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla, gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Başkent temsilcisinde sportif direktörü Adnan Erkan ve kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan'ın katıldığı imza töreninde duygularını dile getiren Kulisic'in, "Geçen 6 ayda Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirdim. Türkiye'yi ve Ankara'yı seviyorum. Ankaragücü'nde devam eden bir sözleşmem vardı ve buna ilaveten bir yıl daha uzatma kararı aldık. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hırvat futbolcu, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 13 lig maçında görev almıştı.

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