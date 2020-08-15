MKE Ankaragücü'nde sağlık kontrolleri yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesinde Acıbadem Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve sporcuların kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.