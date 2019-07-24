MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat 15 dakika süren sabah antrenmanında futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki akşam antrenmanı ise düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.

Sportif direktör Adnan Erkan'ın da izlediği ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, pas ve şut çalışması ile sona erdi.

Başkent ekibi, yarın akşam 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.