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24.07.2019 - 22:19 | | AA

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'daki kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları
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Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat 15 dakika süren sabah antrenmanında futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki akşam antrenmanı ise düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.

Sportif direktör Adnan Erkan'ın da izlediği ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, pas ve şut çalışması ile sona erdi.

Başkent ekibi, yarın akşam 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

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