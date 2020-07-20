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20.07.2020 - 12:52 | |   ANKARA (AA) -

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir ile TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir ile Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ediyoruz." denildi.

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