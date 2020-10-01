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01.10.2020 - 10:56 | | AA

MKE Ankaragücü'nün konuğu Hes Kablo Kayserispor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü'nün konuğu Hes Kablo Kayserispor
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Süper Lig'de sezona sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilerek başlayan ve 2. haftayı maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Süper Lig'e Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Kayseri ekibi, son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybetti.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

MKE Ankaragücünün konuğu Hes Kablo Kayserispor

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