Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı
21.01.2020 - 21:30 | | Ercan ATA / ANKARA (DHA) -

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde Kaplan'ın yerine gelecek isim, transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına göre değişiklik gösterecek.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü, transfer yasağına bağlı
ABONE OL

31 Ocak'ta sona erecek devre arası transfer döneminde henüz transfer yasağı kalkmayan MKE Ankaragücü, bu sürecin sonuna kadar teknik direktör Aykan Atik ile çalışmalarını sürdürecek.

Transfer yasağının kalkmaması ve transfer yapılamaması halinde teknik direktör Aykan Atik ile yola devam edecek olan MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kalkması halinde ise başka bir teknik direktöre gidecek.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak 27, geçici antrenör olarak ise 3 maça çıkan Aykan Atik, Gölbaşıspor ve Etimesgut Belediyespor takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İlk etapta transfer döneminin bitimine kadar görev alacak teknik ekip şu şekilde:

Sportif Direktör: Adnan Erkan
Teknik Direktör: Ayhan Atik
Yardımcı Antrenör: Yunus Kara - Alper Acar
Kaleci Antrenörü: Taner Kayakıran

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
    Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
  2. Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
  3. İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
  4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber