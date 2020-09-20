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20.09.2020 - 14:07 | | AA

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, ilk antrenmanına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, ilk antrenmanına çıktı
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MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

MKE Ankaragücünün yeni transferi Alper Potuk, ilk antrenmanına çıktı

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti

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