21.06.2020 - 11:20 | | AA
MLS'de 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.
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