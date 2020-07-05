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05.07.2020 - 14:45 | | AA

MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgını nedeniyle Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi
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MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip koronavirüse rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

MLSde bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi

Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Kovid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin koronavirüs tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

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