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10.07.2020 - 11:04 | |   ANKARA (AA) -

MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.

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