MLS’e Orlando çözümü

ABD’de futbol ligi MLS başlıyor. MLS’ten yapılan resmi açıklamada; 8 Temmuz’da maçların sahaya ineceği duyuruldu. Tıpkı NBA’de olduğu gibi maçlar Orlando’da oynanacak.

26 takım tek bir merkezde kampa girerek karşılaşmaları tamamlayacak. Takımlar 6 gruba bölünecek. 5 grupta 4 takım, 1 grupta 6 takım yer alacak.

Her gün maçın olacağı MLS’te gruplardan çıkan ilk 2 takım play-oflara başlayacak. Sezon finali 11 Ağustos’ta olacak. Toplamda 54 karşılaşma yapılacak ve sezonun galibine 1.1 milyon dolar ödül verilecek.

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