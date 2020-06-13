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13.06.2020 - 07:00 |

MLS’e Orlando çözümü

ABD’de futbol ligi MLS 8 Temmuz’da başlayacak. Tıpkı NBA’de olduğu gibi maçlar Orlando’da oynanacak.

MLS’e Orlando çözümü
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ABD’de futbol ligi MLS başlıyor. MLS’ten yapılan resmi açıklamada; 8 Temmuz’da maçların sahaya ineceği duyuruldu. Tıpkı NBA’de olduğu gibi maçlar Orlando’da oynanacak.
26 takım tek bir merkezde kampa girerek karşılaşmaları tamamlayacak. Takımlar 6 gruba bölünecek. 5 grupta 4 takım, 1 grupta 6 takım yer alacak.
Her gün maçın olacağı MLS’te gruplardan çıkan ilk 2 takım play-oflara başlayacak. Sezon finali 11 Ağustos’ta olacak. Toplamda 54 karşılaşma yapılacak ve sezonun galibine 1.1 milyon dolar ödül verilecek.

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