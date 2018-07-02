02.07.2018 - 10:56 |
Modric'ten bomba itiraf: 'Sabaha kadar...'
Hırvat yıldız Luka Modric, Danimarka'yı eleyerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları maçın ardından ilginç bir açıklamada bulundu.
Hırvatistan'ın Danimarka'yı eleyip Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldığı maçın ardından konuşan Luka Modric, ilginç bir itirafta bulundu.
Mücadelenin uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamayan Modric, bu konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı.
Kaçırdığı penaltıya ilgili konuşan yıldız oyuncu ''Penaltıyı kaçırmak çok ağır oldu çünkü bütün sabah penaltı olursa Schmeichel'e karşı nasıl kullanacağımı incelemiştim'' ifadelerini kullandı. (Sporx)