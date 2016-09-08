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08.09.2016 - 02:30 |

Modric'ten tebrik

Hırvatistan Milli Takımı Kaptanı Luka Modric, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e saygısını gösterdi.

Modric'ten tebrik
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Hırvatistan Milli Takımı Kaptanı Luka Modric, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e saygısını gösterdi, aracını durdurup tecrübeli çalıştırıcıyı tebrik etti.

Karşılaşma sonrasında basın odasında toplantıya katılan Terim, soyunma odasına gidiyordu. Bu sırada otomobilinde bulunan Modric, hocayı görünce durarak tebrik etti ve elemelerde başarı dileğinde bulundu. Türkiye’nin teknik patronu da buna karşılık verdi ve teşekkürlerini iletti.

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