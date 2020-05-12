Mohamed Elneny 1 yıl daha Beşiktaş'ı istiyor!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini yönetime bildirdi. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Mısırlı futbolcunun, Arsenal ile görüşerek kiralama bedelinin indirilmesi ve senelik ücretinin bir kısmının karşılanmasını da isteyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın daha önce yönetimle görüşerek, maddi koşulların uygun olması halinde mutlaka kadroda tutulmasını istediği 27 yaşındaki yıldız futbolcu için siyah-beyazlı yönetim de Arsenal ile kiralama konusunu görüşecek. Türkiye’de çok mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen Elneny’nin bunun yanı sıra müslüman bir ülkede bulunmanın da kendisine huzur verdiğini ifade ettiği ortaya çıktı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Kuran okuyan Elneny’nin, dini vecibeler açısından da Türkiye’de kalmayı çok istediği ortaya çıktı.

Bu arada kendisi gibi Mısırlı olan Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ahmed Hassan ile sıkı bir dostluğu bulunan Mohamed Elneny’nin, onun gibi Beşiktaş’ın tarihinde yer almak istediği vurgulandı. Maddi konularda yönetime çok fazla sıkıntı çıkarmayan Elneny’nin, yeni sezonda yine satın alma opsiyonuyla kiralık oynamak istediği aktarıldı.