Mohamed Salah'dan şok eden ayrılık kararı 

Liverpool, Virgil van Dijk ile başlayan ardından üst üste gelen sakatlar sonrası Premier Lig'de şampiyonluk yarışının da bir hayli gerisinde kalmıştı. İngiliz ekibine son darbe ise Mohamed Salah'tan geldi. İspanyol Don Balon'a göre; Mısırlı yıldız, La Liga devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

YENİ MÜCADELE İÇİN REAL MADRID'E GİDİYOR

Haberde Salah'ın Real Madrid'de oynamak istediğini hiçbir zaman saklamadığı ve sezon sonu için doğru zamanın geldiğine karar verdiği belirtildi. Salah'ın Liverpool'da büyük başarılar elde etmesine rağmen yeni bir mücadele için Real Madrid'e gitmeye karar verdiğinin altı çizildi.

BONSERVİS BEDELİ 80 MİLYON EURO

Yeni bir takım oluşturmak isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için Liverpool'a 80 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.