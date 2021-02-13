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13.02.2021 - 11:45 |

Mohamed Salah'dan şok eden ayrılık kararı

Üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Liverpool'a bir kötü haber de Mohamed Salah'tan geldi. İspanyol basınına göre Mısırlı yıldız, Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Bu arada transferin bedeli de açıklandı.

Mohamed Salah'dan şok eden ayrılık kararı
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Liverpool, Virgil van Dijk ile başlayan ardından üst üste gelen sakatlar sonrası Premier Lig'de şampiyonluk yarışının da bir hayli gerisinde kalmıştı. İngiliz ekibine son darbe ise Mohamed Salah'tan geldi. İspanyol Don Balon'a göre; Mısırlı yıldız, La Liga devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

YENİ MÜCADELE İÇİN REAL MADRID'E GİDİYOR
Haberde Salah'ın Real Madrid'de oynamak istediğini hiçbir zaman saklamadığı ve sezon sonu için doğru zamanın geldiğine karar verdiği belirtildi. Salah'ın Liverpool'da büyük başarılar elde etmesine rağmen yeni bir mücadele için Real Madrid'e gitmeye karar verdiğinin altı çizildi.

BONSERVİS BEDELİ 80 MİLYON EURO
Yeni bir takım oluşturmak isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için Liverpool'a 80 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Mohamed Salahdan şok eden ayrılık kararı

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