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17.07.2020 - 20:14 |

Monaco'da Henry Onyekuru kadroya alınmadı!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.

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Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun Belçika ekibi Cercle Brugge ile oynadığı hazırlık maçı kadrosunda Henry Onyekuru yer almadı.

Monaco, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu, Süper Lig devam ederken Galatasaray'dan geri çağırmıştı.

Onyekuru, G.Saray'da kalmak istemişti

Monaco'ya çağırıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Monacoda Henry Onyekuru kadroya alınmadı

Monacoda Henry Onyekuru kadroya alınmadı

 

 

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