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20.07.2020 - 01:51 | | AA

Monaco'da Niko Kovac dönemi

Fransız devi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Monaco'da Niko Kovac dönemi
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi. 

Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı. 

Ligue 1'de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Monacoda Niko Kovac dönemi

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