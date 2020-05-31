Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)
31.05.2020 - 16:31 |

Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)

Bundesliga'da günün ilk maçında Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i konuk ediyor.

Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)
ABONE OL

Almanya Ligi'nde heyecan sürüyor... Borussia Mönchengladbach kendi evinde Union Berlin'le karşı karşıya geliyor.

Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)

İLK 11'LER:

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.

UnionBerlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için Alex de Souza devrede

Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)

Yükselen yıldız: Jadon Sancho...

Ahmet Nur Çebi'den haciz itirafı: Her gün kavga ediyoruz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor

Günün Canlı Maç Yayınları (31.05.2020)

Günün Canlı Maç Yayınları (31.05.2020)

Loris Karius'a büyük şok! Açıkladılar...

Loris Karius'a büyük şok! Açıkladılar...

Sıradaki Haber