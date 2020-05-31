31.05.2020 - 16:31 |
Mönchengladbach-Union Berlin (CANLI)
Bundesliga'da günün ilk maçında Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i konuk ediyor.
Almanya Ligi'nde heyecan sürüyor... Borussia Mönchengladbach kendi evinde Union Berlin'le karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER:
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.
UnionBerlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson
Yükselen yıldız: Jadon Sancho...