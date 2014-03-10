Mönchengladbach'ın yeni kalecisi Sommer

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın, İsviçre 1. Ligi takımlarından FC Basel'den Yann Sommer'i transfer ettiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, FC Basel takımından transfer edilen Sommer ile gelecek sezondan geçerli olmak üzere 2019 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kulübün sportif direktörü Max Eberl, şimdiki kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sezon sonunda ayrılmak istediğini bildirmesinden sonra yeni takımıyla anlaşmaya vardıklarını, Stegen'in Almanya dışındaki bir takıma gideceğini söyledi. Stegen'in yerine Sommer'i transfer ettiklerini belirten Eberl, Sommer'in uluslararsı tecrübeye sahip çok iyi bir kaleci olduğunu ifade etti.