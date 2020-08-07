Montero için ikinci teklif

Daha önce yaptığı teklif İspanyol kulübü tarafından kabul görmeyen siyah-beyazlı yöneticiler bir kez daha Atletico’nun kapısını çaldı. Limitler nedeniyle bonservis ödemek isteyen Kartal, kiralık formulünü devreye soktu.

Geride kalan sezonda Deportivo La Coruna’ya kiralanan Montero 29 maçta şans bulurken 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!