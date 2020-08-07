07.08.2020 - 07:00 |
Montero için ikinci teklif
Vitor Ruiz’in ayrılmasının ardından stopere de takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid’de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Francisco Montero için tüm şartlarını zorluyor.
Daha önce yaptığı teklif İspanyol kulübü tarafından kabul görmeyen siyah-beyazlı yöneticiler bir kez daha Atletico’nun kapısını çaldı. Limitler nedeniyle bonservis ödemek isteyen Kartal, kiralık formulünü devreye soktu.
Geride kalan sezonda Deportivo La Coruna’ya kiralanan Montero 29 maçta şans bulurken 1 asist yaptı.
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