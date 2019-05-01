Moralsiz Alanya antrenmanlara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından verilen 2 günlük izin sonrası Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, top kapmayla oyunuyla devam etti. Turuncu- yeşilli ekip antrenmanın son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

SACKEY KATILMADI

Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında sağ kolu çatlayan Isaac Sackey antrenmana katılmazken, Baiano ise takımdan ayrı çalıştı. Josef Sural'i trafik kazasında kaybeden Alanyasporlu futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz olduğu gözlendi.