Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Moralsiz Alanya antrenmanlara başladı
01.05.2019 - 21:19 | | Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA) -

Moralsiz Alanya antrenmanlara başladı

Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden turuncu-yeşilli futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

Moralsiz Alanya antrenmanlara başladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından verilen 2 günlük izin sonrası Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, top kapmayla oyunuyla devam etti. Turuncu- yeşilli ekip antrenmanın son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

SACKEY KATILMADI

Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında sağ kolu çatlayan Isaac Sackey antrenmana katılmazken, Baiano ise takımdan ayrı çalıştı. Josef Sural'i trafik kazasında kaybeden Alanyasporlu futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
      İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
      Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
      Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
      Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
      Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

    Sıradaki Haber