MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Moses'tan Cüneyt Çakır’a eleştiri
27.06.2018 - 13:46 |

Moses'tan Cüneyt Çakır’a eleştiri

Nijerya’nın yıldızlarından Victor Moses, Cüneyt Çakır’a eleştiride bulundu, penaltı pozisyonunu değerlendirdi

Moses'tan Cüneyt Çakır’a eleştiri
ABONE OL

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Arjantin’e 2-1 kaybederek Dünya Kupası’na veda eden Nijerya’da penaltı konusu ve Cüneyt Çakır en önemli gündem oldu. İkinci yarının başında bir penaltı kazanan Nijerya, daha sonra Rojo’nun elle oynadığı pozisyonda yeniden beyaz noktayı bekledi.

Ancak VAR desteği ve ekrandan pozisyonu izleyerek penaltı kararı çıkarmayan Cüneyt Çakır’a bazı tepkiler oldu. Afrika temsilcisinin yıldızlarından Victor Moses, Rojo’nun pozisyonu için Çakır’ın görüşünü dile getirip, “Bana göre ilk başta pozisyonun penaltı olduğunu düşündü. Ancak daha sonra pozisyonu izlemek istedi, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıkarmadı” dedi.

Kararın hatalı olduğunu vurgulayan Moses, “Messi ve arkadaşlarına karşı maç oynamak zor ve böylesi bir mağlubiyet çok acı verici. Ancak bana göre orada net bir penaltı vardı. Orada penaltı verilmemesi tuhaf, şahsen benim için sürpriz oldu” diye konuştu.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber