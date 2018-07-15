Moskova'da favori Hırvatistan

Başkent Moskova'daki futbolseverlerin büyük çoğunluğunun şampiyon olmasını istediği ve beklediği takım ise Hırvatistan.

FIFA Dünya Kupası Müzesi'nin cam duvarı üzerinde yer alan turnuva ağacında, destekledikleri takımı gösteren futbolseverlerin büyük çoğunluğu Hırvatistan'ı tercih etti.

Hırvatistan'ın ilk kez finale çıktığını hatırlatan futbolseverler, ağırlıklı olarak Hırvatların ilk kupasını kazanmasını istiyor.

Rusların tercihi de Hırvatistan

Rus halkının büyük bölümü de Hırvatistan'ın şampiyonluğunu bekliyor.

Hırvatistan'ın kendilerine karşı oynadığı maçta gücünü gösterdiğini kaydeden Ruslar, "Hırvatistan çok iyi bir takım. Üç kez uzatmalara giden maçları kazandılar ve kupayı ne kadar çok istediklerini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Modric, Pogba, Mbappe

Dünya Kupası için Rusya'ya gelen Japon ve Arap taraftarlar da tercihini Hırvatistan'dan yana kullandı.

Hırvatistan'ı destekleyenlerin en güvendiği isim ise Luka Modric.

Özbek ve Azerbaycanlı futbolseverlerden bazıları ise Fransa'nın galibiyetinden yana. Fransa Milli Takımı'nda en güvendikleri isimler ise Paul Pogba ve Kylian Mbappe.

Fransa ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getirecek final mücadelesi, saat 18.00'de başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.