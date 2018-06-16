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16.06.2018 - 17:02 | | MOSKOVA (AA)

Moskova'da ilgi odağı Messi

Arjantin ile İzlanda arasında oynanan karşılaşma öncesinde en büyük ilgi beklendiği gibi Lionel Messi'ye gösterildi.

Moskova'da ilgi odağı Messi
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Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda Arjantin ile İzlanda arasında başkent Moskova’da oynanan karşılaşma öncesinde ilgi odağı Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.

Karşılaşmanın oynandığı Spartak Stadı'nın etrafını dolduran Arjantinliler, Messi formaları, posterleri ve tezahüratları ile Arjantinli yıldıza olan güvenlerini ortaya koydu.

Yüzlerini mavi-beyazlı renklere boyayan Arjantinli taraftarlar, dev Messi posterlerinin önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güney Amerika ekibinin taraftarları, efsaneleri Diego Armando Maradona’yı da unutmadı. Maradona formaları giyen taraftarlar, efsane futbolcuları lehine tezahüratlar yaptı.

İzlandalı taraftarların da zaman zaman “Messi kim?” tezahüratları yapması dikkati çekti.

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